Что сулит лунный гороскоп на неделю с 30 января по 4 февраля для всех знаков зодиака

Новая неделя принесет с собой интересные энергетические изменения, связанные с движением Луны. С 30 января по 4 февраля Луна будет в различных фазах и знаках зодиака, предоставляя каждому знаку уникальные возможности и вызовы.
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