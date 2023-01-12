Почему одни растения у нас растут хорошо, а другие плохо

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни растения в вашем доме или саду плохо растут, а другие хорошо? Ведь вроде бы все вы знаете об уходе за этим растением, соблюдаете правила выращивания и агротехнику, но нет! Не растет… ДекабристПризнайтесь, со всеми бывало – соседка хорошо растет, но почему-то не хочет.
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