Видео: В Смоленске у танка опрокинулся автомобиль

Журналист "Рабочего пути" оказался на месте аварии, которая чуть не стоила жизни молодому водителю. Как сообщили "Рабочему пути" в пресс-службе УМВД РФ по Смоленской области: "сегодня, около 16:40 водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем «Шкода» , не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Фольксваген», после чего автомашина «Шкода» совершила опрокидывание.