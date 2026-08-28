Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Видео: В Смоленске у танка опрокинулся автомобиль

Видео: В Смоленске у танка опрокинулся автомобиль

Журналист "Рабочего пути" оказался на месте аварии, которая чуть не стоила жизни молодому водителю. Как сообщили "Рабочему пути" в пресс-службе УМВД РФ по Смоленской области: "сегодня, около 16:40 водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем «Шкода» , не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Фольксваген», после чего автомашина «Шкода» совершила опрокидывание.

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