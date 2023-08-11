Царьград

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Для айтишников готовят "плюшки": Возраст отсрочки от армии могут увеличить - Минцифры

Для айтишников готовят "плюшки": Возраст отсрочки от армии могут увеличить - Минцифры

Для русских айтишников готовят "плюшки". Минцифры предлагает увеличить возраст отсрочки от армии.На фоне повышения призывного возраста Минцифры России готовит предложение, согласно которому для айтишников также будет увеличен возраст отсрочки.

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