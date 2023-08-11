Для айтишников готовят "плюшки": Возраст отсрочки от армии могут увеличить - Минцифры

Для русских айтишников готовят "плюшки". Минцифры предлагает увеличить возраст отсрочки от армии.На фоне повышения призывного возраста Минцифры России готовит предложение, согласно которому для айтишников также будет увеличен возраст отсрочки.
Для русских айтишников готовят "плюшки". Минцифры предлагает увеличить возраст отсрочки от армии.На фоне повышения призывного возраста Минцифры России готовит предложение, согласно которому для айтишников также будет увеличен возраст отсрочки.
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