«Объективная реальность»: в Крыму оценили заявление Рубио о границах Украины

В Крыму отреагировали на слова госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины. Так, глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости поддержал высказывание Рубио о границах, назвав его объективным.
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