Камила Валиева посетила выставку «Россия» на ВДНХ: «Приглашаю вас на мой спортивный маршрут»

«Сегодня открывается Международная Выставка «Россия» на ВДНХ, и у меня есть сюрприз для вас! Ловите мой специальный спортивный маршрут с самыми интересными интерактивными стендами и развлечениями! Самые спортивные стенды: Татарстан, Липецкая область, Омская область, Красноярский край, Ленинградская область», – написала Валиева.