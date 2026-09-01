От Сирии до Африки: Москва и Анкара обсудили кризисы, но доверия не прибавилось

МОСКВА (ИА Реалист). 1 сентября в Москве заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Борисенко провёл политические консультации по тематике Ближнего Востока и Африки с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Мусой Кулаклыкая.
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