ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

От Сирии до Африки: Москва и Анкара обсудили кризисы, но доверия не прибавилось

От Сирии до Африки: Москва и Анкара обсудили кризисы, но доверия не прибавилось

МОСКВА (ИА Реалист). 1 сентября в Москве заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Борисенко провёл политические консультации по тематике Ближнего Востока и Африки с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Мусой Кулаклыкая.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым