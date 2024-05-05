Конгресс США окажет давление на вузы для прекращения пропалестинских протестов

Республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса Соединенных Штатов, намерены усилить давление на руководство американских вузов, чтобы добиться прекращения протестных акций в поддержку Палестины.
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