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Конгресс США окажет давление на вузы для прекращения пропалестинских протестов

Конгресс США окажет давление на вузы для прекращения пропалестинских протестов

Республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса Соединенных Штатов, намерены усилить давление на руководство американских вузов, чтобы добиться прекращения протестных акций в поддержку Палестины.

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