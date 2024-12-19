Предложения «Аэрофлота» для пенсионеров и молодежи: льготные авиабилеты в 2025 году Евгения Комарова«Аэрофлот» продолжит реализацию программ по предоставлению льготных авиабилетов для молодежи и пенсионеров в 2025 году.