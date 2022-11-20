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Защитник «Вероны» Гюнтер готов перейти в клуб из России зимой. ЦСКА и «Спартак» – его приоритет

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер готов продолжить карьеру в российском чемпионате. По данным «РБ Спорт», немецкий футболист готов к переходу в российский клуб в ходе зимнего трансферного окна, но при этом он не хотел бы, чтобы его уход выглядел так, словно он в трудный момент сбегает из «Вероны», которая сейчас идет на последнем месте в Серии А.

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