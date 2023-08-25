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Фонбет Кубок Блинова. Хет-трик Старченко принес «Барысу» победу над «Нефтехимиком». Клуб из Астаны выиграл турнир

Турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, проводился впервые после возвращения «Авангарда» из Балашихи.

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