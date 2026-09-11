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Царьград

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Вучич поставил на карту всё. Кто теперь будет президентом Сербии?

Вучич поставил на карту всё. Кто теперь будет президентом Сербии?

Что будет значить отставка Александра Вучича для России, рассудили политологи.Президент Сербии Вучич сообщил, что подаст в отставку 25-го или 26 сентября и начнёт готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного гражданина.

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