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На рынок труда в Крыму повлияла демографическая яма 90-х годов

В Крыму, как и по всей стране, всё острее становится кадровая проблема. По мнению экспертов из Российского государственного социального университета, в ближайшие годы Россия столкнется с дефицитом рабочих рук и инженеров в важнейших отраслях экономики.

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