Новогодние каникулы в Москве: лучшие детские шоу

Москвичи и гости столицы постоянно задают один вопрос: «Куда пойти с ребенком в новогодние каникулы?» Сегодня мы подготовили подборку, в которую вошли лучшие новогодние елки с героями любимых мультфильмов, а также театральные постановки и прекрасные мультконцерты.
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