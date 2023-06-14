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Максим Калинкин на ПМЭФ 2023 предложил рассмотреть повышенную субсидию для малого бизнеса на приобретение автотранспорта

Максим Калинкин на ПМЭФ 2023 предложил рассмотреть повышенную субсидию для малого бизнеса на приобретение автотранспорта

Вице-президент Газпромбанка, генеральный директор Группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин выступил на VIII Российском форуме малого и среднего предпринимательства в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 (ПМЭФ-2023).

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