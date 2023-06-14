Максим Калинкин на ПМЭФ 2023 предложил рассмотреть повышенную субсидию для малого бизнеса на приобретение автотранспорта

Бизнес и финансы

Вице-президент Газпромбанка, генеральный директор Группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин выступил на VIII Российском форуме малого и среднего предпринимательства в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 (ПМЭФ-2023).