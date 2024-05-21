Рогов: Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий для запугивания

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, заявил в интервью РИА Новости, что киевский режим планирует провести в Украине масштабную волну репрессий.
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