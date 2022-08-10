В России возбудили уголовное дело против трех бригад ВСУ

Следователи в России возбудили уголовное дело по статье "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств" в отношении военных 30 и 54 механизированных бригад ВСУ, а также 56 мотопехотной бригады.
Следователи в России возбудили уголовное дело по статье "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств" в отношении военных 30 и 54 механизированных бригад ВСУ, а также 56 мотопехотной бригады.
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