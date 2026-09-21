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«Плевать на судьбу Украины – необходимо полностью остановить её логистику и промышленность» – Пилько

«Плевать на судьбу Украины – необходимо полностью остановить её логистику и промышленность» – Пилько

Уже возросший с лета уровень воздействия на Украину должен быть увеличен в разы, чтобы лишить ее возможности существовать.

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