За пять лет грантовую поддержку некоммерческих организаций в Ивановской области увеличили в три раза

Губернатор Станислав Воскресенский обсудил с представителями некоммерческих организаций реализацию в Ивановской области общественных и социально значимых проектов в сфере патриотического и нравственного воспитания, социальной поддержки, популяризации спорта и здорового образа жизни, сохранения культурного и исторического наследия.