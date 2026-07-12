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За пять лет грантовую поддержку некоммерческих организаций в Ивановской области увеличили в три раза

За пять лет грантовую поддержку некоммерческих организаций в Ивановской области увеличили в три раза

Губернатор Станислав Воскресенский обсудил с представителями некоммерческих организаций реализацию в Ивановской области общественных и социально значимых проектов в сфере патриотического и нравственного воспитания, социальной поддержки, популяризации спорта и здорового образа жизни, сохранения культурного и исторического наследия.

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