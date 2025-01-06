Артиллеристы армии России рассказали об освобождении Курахова

Российские военнослужащие из артиллерийских подразделений выстояли против пехоты, легкобронированной техники и других машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отстояли город Курахово (Донецкая народная республика, ДНР).
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