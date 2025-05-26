Жених Бородиной Сердюков неприятно удивил на шоу

Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков стали новыми участниками шоу «Сокровище императора». Однако первое же появление пары на телепроекте произвело неприятное впечатление на других знаменитостей, кто также борется за главный приз.
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