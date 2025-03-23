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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борис Ротенберг о признании сына Романа лицом КХЛ: «В чем секрет успеха? Его дома нет! Живет только хоккеем! Сошел с ума»

Ранее в анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом», представители 22 клубов Фонбет Чемпионата КХЛ из 23 выбрали тренера СКА главным лицом лиги.

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