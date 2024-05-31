РБК: Нидерланды не стали пускать русский корабль в порт из-за подозрений в шпионаже

В Нидерландах русскому кораблю отказали в заходе в порт, так как подозревали его в шпионаже.РБК со ссылкой на Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) сообщает об инциденте, случившемся еще 16 мая.