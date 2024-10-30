Вместо поставки продуктов в войска, подрядчики часть контрактных пунктов реализовали через торговые точки Владивостока.
Воровство на поставках в войска
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
деточка, чушь - это когда малолетняя сопля в 19 лет покупает в совдепии 5 квартир.... иди клей нюхай - может ещё какой брет снесёшь
Ответить
3 час.
Ингерман Ланская
..потому что, малец, читаю много...
Ответить
3 час.
Silver Kont
Да просто чухонская проститутка чалилась на торфоразработках за торговлю пи....дятиной в советские времена, вот поэтому и очерняет огульно всё. что было связано с советскими временами...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии