Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    👍 👍 👍День политзека ну...
  • Наталия
    А  как насчет Дня памяти жертв развала СССР? Народа вследствие этого погибло по разным причинам не меньше, даже без о...День политзека ну...
  • Воробей
    Инфантильные умы склонны к чёрно-белому дуалистическому мышлению. Вот их и бросает в крайности. И, по сути, это вполн...День политзека ну...

Воровство на поставках в войска

Воровство на поставках в войска

Вместо поставки продуктов в войска, подрядчики часть контрактных пунктов реализовали через торговые точки Владивостока.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
деточка, чушь - это когда малолетняя сопля в 19 лет покупает в совдепии 5 квартир.... иди клей нюхай - может ещё какой брет снесёшь
Ответить
3 час.
Ингерман Ланская
..потому что, малец, читаю много...
Ответить
3 час.
Silver Kont
Да просто чухонская проститутка чалилась на торфоразработках за торговлю пи....дятиной в советские времена, вот поэтому и очерняет огульно всё. что было связано с советскими временами...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх