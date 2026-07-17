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Совфед ввел уголовную статью за продажу сим-карт мигрантам без IMEI

Совфед ввел уголовную статью за продажу сим-карт мигрантам без IMEI

Совет Федерации одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за заключение договоров мобильной связи с иностранцами без указания IMEI-кода телефона или с внесением заведомо ложных сведений об устройстве.

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