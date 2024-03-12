В Киеве потребовали от Грузии прекратить авиасообщение с Россией

По словам депутата, есть план для нормализации отношений с Грузией, который, кроме освобождения Саакашвили и прекращения авиасообщения с Россией, включает в себя прекращение помощи Москве в «уклонении от санкций».
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