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В Киеве потребовали от Грузии прекратить авиасообщение с Россией

По словам депутата, есть план для нормализации отношений с Грузией, который, кроме освобождения Саакашвили и прекращения авиасообщения с Россией, включает в себя прекращение помощи Москве в «уклонении от санкций».

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