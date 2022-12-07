Небольшое укрепление рубля и снижение цен на нефть. Обзор финансового рынка от 7 декабря

Рынок проигнорировал новости из Китая, где ослабили ковид-ограничения. А торговая сессия на Московской бирже завершилась разнонаправленным движением основных индикаторовДоллар США и евро снизились на Московской бирже в ходе торговой сессии среды.
Рынок проигнорировал новости из Китая, где ослабили ковид-ограничения. А торговая сессия на Московской бирже завершилась разнонаправленным движением основных индикаторовДоллар США и евро снизились на Московской бирже в ходе торговой сессии среды.
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