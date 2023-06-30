Торин Принс продолжит карьеру в «Лейкерс» – 4,5 млн за 1 сезон

Форвард Торин Принс продолжит карьеру в «Лейкерс», информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Ранее «Миннесота» отказалась гарантировать контракт Торина Принса на сезон-2023/24 стоимостью 7,4 миллиона долларов.
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