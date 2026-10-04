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❗️Россияне в августе оформили максимальное количество кредитов за последние два

❗️Россияне в августе оформили максимальное количество кредитов за последние два года, 4,36 млн. В годовом выражении число выдач выросло на 23%, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

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