Суд в Бразилии после выборов рассмотрит отмену срока Жаира Болсонару

Федеральный верховный суд Бразилии после президентских выборов может рассмотреть ходатайство защиты бывшего президента Жаира Болсонару об отмене приговора.
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