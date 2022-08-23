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В США заявили, что ООН имеет проблемы с гумпомощью из-за Украины

Подразделения ООН имеют рекордный недостаток финансирования для гуманитарной помощи государствам по всей планете из-за существенно увеличивающихся потребностях во многих странах, а также фокусе богатых государств-доноров на ситуации на Украине.

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