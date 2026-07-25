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Царьград

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Яндекс предупредил о мошенниках, обманом выманивающих деньги родителей

Яндекс предупредил о мошенниках, обманом выманивающих деньги родителей

Мошенники в интернете обманом получают доступ к данным карт родителей, предлагая детям редкие артефакты в онлайн-играх, сообщил Александр Лунев из "Яндекса".

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