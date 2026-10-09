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Гончаренко* и другие "миротворцы": как на Украине используют лозунги о мире в грязной политической игре

Гончаренко* и другие "миротворцы": как на Украине используют лозунги о мире в грязной политической игре

Все разговоры о мирных инициативах на Украине направлены исключительно внутреннюю аудиторию и никакого отношения к реальным намерениям властей вести с Россией предметный диалог не имеют .

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