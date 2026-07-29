SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

580 подписчиков

"Имеет право праздновать, как хочет". Отец Эммы Робертс рассказал, что дочь не пригласила его на свадьбу

"Имеет право праздновать, как хочет". Отец Эммы Робертс рассказал, что дочь не пригласила его на свадьбу

70-летний актёр Эрик Робертс, старший брат Джулии Робертс и отец Эммы Робертс, рассказал, что единственная дочь не пригласила его на свою свадьбу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии