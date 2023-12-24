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“Нырнула в омут с головой”, – Регина Тодоренко об отношениях с Владом Топаловым

“Нырнула в омут с головой”, – Регина Тодоренко об отношениях с Владом Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: zvezd.ruВсе знают Регину Тодоренко, как яркую и открытую личность, которая не боится высказывать свое мнение.

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