США перебрасывают сотни военнослужащих своих сухопутных подразделений в Латинскую Америку для проведения совместных учений, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
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