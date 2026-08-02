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Купание в фонтане на День ВДВ может грозить штрафом или арестом

Купание в фонтане на День ВДВ может грозить штрафом или арестом

В День ВДВ, ежегодно отмечаемый в России 2 августа, внимание традиционно приковано не только к праздничным мероприятиям, но и к давней проблеме, связанной с попытками горожан использовать фонтаны в качестве мест для купания.

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