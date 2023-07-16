Кадры обстрела одного из морских беспилотников ВМС Украины в ходе атаки на Севастополь появились в Сети

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пора хохлов гнать от черного моря да и вообще Европе надо подарить нациков, бандеровцев, наемников и прочую шваль, раз им мигранты не надоели то пусть еще в дополнение к ним и этот подарок примут... Вот веселая житуха у них будет...