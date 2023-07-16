Кадры обстрела одного из морских беспилотников ВМС Украины в ходе атаки на Севастополь появились в Сети

Министерство обороны подтвердило атаку украинских беспилотников на Севастополь сегодня под утро, уточнив количество воздушных и морских дронов, участвовавших в попытке прорыва к городу.
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