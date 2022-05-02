Лесные опята уже в мае. Как хранить грибы, чтобы вкус и аромат был, как только что из леса

Первые денечки в мае, а у меня на столе жареные грибы. И не просто грибы, а настоящие лесные опята. Пока я их жарила на кухне витал тот самый грибной аромат, за который я обожаю грибы.
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