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The Eurasia Daily news agency

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Z-bloggers: China showed drones needed by Russia against Ukrainian backers in the Black Sea

Z-bloggers: China showed drones needed by Russia against Ukrainian backers in the Black Sea

The Chinese military demonstrated the type of drones that were supposed to become part of the system of countering Ukrainian back-up in the Black Sea, pushing this threat away from the shores of Russia, its warships and merchant ships by tens of kilometers.

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