Астраханским бойцам передали на передовую снегоболотоходы

Спецтехнику нашим военным приобретали по заявке командования части. Сегодня астраханский губернатор передал нашим бойцам снегоболотоходы и вилочный погрузчик, которые помогут выполнять боевые и бытовые задачи, передвигаться по труднодоступным участкам.