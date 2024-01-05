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Астраханским бойцам передали на передовую снегоболотоходы

Астраханским бойцам передали на передовую снегоболотоходы

Спецтехнику нашим военным приобретали по заявке командования части. Сегодня астраханский губернатор передал нашим бойцам снегоболотоходы и вилочный погрузчик, которые помогут выполнять боевые и бытовые задачи, передвигаться по труднодоступным участкам.

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