Астраханским бойцам передали на передовую снегоболотоходы

Спецтехнику нашим военным приобретали по заявке командования части. Сегодня астраханский губернатор передал нашим бойцам снегоболотоходы и вилочный погрузчик, которые помогут выполнять боевые и бытовые задачи, передвигаться по труднодоступным участкам.
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