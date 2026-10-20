Гаити: три человека были убиты и еще несколько ранены, когда предполагаемые члены банды Кокорат Сан Рас напали на форт Морн и районы Крет-а-Пьеро в Пти-Ривьер, департамент Артибонит, 19 октября.
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