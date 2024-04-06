Британский флот кончился: Пьяные моряки были не в состоянии потушить авианосец за $3,8 млрд

Вряд ли кто мог предположить, что на стоящем у причала поломанном авианосце Королевского военно-морского флота, стоимость которого составляет 3 млрд фунтов стерлингов (более 3,8 млрд долларов), вспыхнет пожар.
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