Русская весна
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Русская весна

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«Идиоты»: во Франции раскрыли, как США подставляют Европу из-за Украины

«Идиоты»: во Франции раскрыли, как США подставляют Европу из-за Украины

США своей готовностью разрешить Украине бить по РФ британскими и французскими ракетами хотят, чтобы Европа делала за них грязную работу в конфликте и сама платила за это цену, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

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Комментарии
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Eduard
Вся элита Европы вообще не понять на кого работают,на себя,на Украину или Америку?
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13 час.
Eduard
Европа скатилась до уровня рабов,да современные рабы выполняюзие чужую волю!
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13 час.
АК
Александр Кутуев
Дядя Сэм поставил Европу раком и имеет в извращенной форме! А она подмахивает и признается ему в любви! Дебилы б...дь!
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10 час.

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