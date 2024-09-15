«Идиоты»: во Франции раскрыли, как США подставляют Европу из-за Украины

США своей готовностью разрешить Украине бить по РФ британскими и французскими ракетами хотят, чтобы Европа делала за них грязную работу в конфликте и сама платила за это цену, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
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