Захарова прокомментировала «секретный план» бундесвера по столкновению с РФ

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Леонид Ла Рошель

Прэлэстно! Батутистка раскрыла свои "влажные мечты" - что бы она сделала, если бы была со стороны России. И в чём-то она права - оставлять недобитого зверя, в лице Гейросоюза - идея не самая лучшая, их один хрен из-за лужи заставят устроить войнушку в другом месте, Цыгания с Приднестровьем вполне перспективный вариант. Если только раньше не полыхнет Ближний Восток и/или Тайвань.