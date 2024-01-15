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Захарова прокомментировала «секретный план» бундесвера по столкновению с РФ

Захарова прокомментировала «секретный план» бундесвера по столкновению с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 15 января, в комментарии «Известиям» поставила под сомнение опубликованный немецкой газетой Bild «секретный план» бундесвера по подготовке к возможному столкновению с Россией.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Прэлэстно! Батутистка раскрыла свои &quot;влажные мечты&quot; - что бы она сделала, если бы была со стороны России. И в чём-то она права - оставлять недобитого зверя, в лице Гейросоюза - идея не самая лучшая, их один хрен из-за лужи заставят устроить войнушку в другом месте, Цыгания с Приднестровьем вполне перспективный вариант. Если только раньше не полыхнет Ближний Восток и/или Тайвань.
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