22 вещи, которые мы узнали из фильмов

Ах, этот мир кино. С одной стороны — волнующий мир, с другой — если долго смотреть фильмы, то картина мира может стать весьма искаженной, ведь по мнению режиссеров и сценаристов, не все люди горят в огне, погибают от взрывов, злодеи выглядят крайне зловеще, а разговаривают все и вовсе только по-английски.
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