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Геннадий Орлов: «Глушенков в касание выводит партнера на удар. Разве Соболев так может? Сыграет и выключается – вчерашний день. А Максим все время ищет мяч, в поисках голевого момента» 

Геннадий Орлов: «Глушенков в касание выводит партнера на удар. Разве Соболев так может? Сыграет и выключается – вчерашний день. А Максим все время ищет мяч, в поисках голевого момента» 

Комментатор высказался после победы петербуржцев над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

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