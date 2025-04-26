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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сэм Куинн: «Эдвардс близок к тому, чтобы добавить скальпы Джеймса и Дончича. Харден никогда не побеждал никого такого уровня»

Сегодня «волки» вышли вперед в серии с «Лейкерс» – 2-1. «Эдвардс только набирает силу. У него есть преимущество, и ему для этого не потребовались громкие обмены.

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