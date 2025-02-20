Путин снижает угрозы новых протестов в России

Президент Владимир Путин снижает угрозы новых протестов России. На встрече с судьями, которые почти год работают под председательством Ирины Подносовой, занявшей пост главы Верховного суда в апреле 2024-го, президент дал понять, что от качества работы судов, от гуманности судей зависит стабильность в стране.