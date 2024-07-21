Экс-тренер сборной России призвал КХЛ взять пример с балета

Бывший главный тренер сборной России Плющев призвал КХЛ взять пример с балета Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о предсезонной подготовке в Континентальной и Национальной хоккейных лигах (КХЛ и НХЛ).
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