Экс-тренер сборной России призвал КХЛ взять пример с балета

Бывший главный тренер сборной России Плющев призвал КХЛ взять пример с балета Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о предсезонной подготовке в Континентальной и Национальной хоккейных лигах (КХЛ и НХЛ).